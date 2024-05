Canoa velocità - Coppa del Mondo Poznan 2024 | delineate le finali delle prime tre specialità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) A, in Polonia, si è aperta la seconda ed ultima tappa stagionale delladeldi: l’Italia non ha preso parte all’appuntamento internazionale, che è scattato con le batterie e le semitrein programma, ovvero K4 500 maschile, C2 500 maschile e K1 1000 femminile. Nel K4 500 maschile dalla prima batteria vanno in finale Ucraina, col miglior crono totale in 1’25?28, Slovacchia e Germania, mentre dalla seconda serie avanzano Germania 2, Polonia ed Ucraina 2. In semifinale, invece, centrano l’ultimo atto Cina, Polonia 2 e Repubblica Ceca. Nel C2 500 maschile avanzano dalla prima serie Cina, Polonia ed Ucraina, mentre dalla seconda batteria vanno all’ultimo atto Polonia 2, col miglior tempo complessivo in 1’44?08, Repubblica Ceca e Giappone, a cui si uniscono dalla semifinale Ucraina 2, Germania e Gran Bretagna., niente Italia indel: ci si concentra sugli Europei Nel K1 1000 femminile approdano all’ultimo atto dalla prima batteria Melina Andersson (Svezia), Dagmar Culenova (Slovacchia) e Melissa Johnson (Gran Bretagna), e dalla seconda Julia Lagerstam (Svezia, col miglior tempo in 4:15.