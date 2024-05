Superbonus - arriva il via libera della Camera | il decreto è ora legge

(Di giovedì 23 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 23 Maggio 2024, 12:04 Ilè ora ufficialmente, grazie ai 150 voti a favore ottenuti alla, contro i 109 contrari. Ilsui bonus edilizi ha creato numerose controversie negli ultimi giorni, in particolare per la mini-retroattività prevista dal cosiddetto “spalma crediti“. Lo scontro diretto è stato tra L'articolo proviene da Il Difforme. .

