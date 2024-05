Il re aging e l’arte di invecchiare il più tardi possibile di Stefano Momentè

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il redi(il più)” diè un viaggio alla scoperta dei segreti per vivere a lungo e in salute Genere: Manuale – Salute e benesserePagine: 130Prezzo: 13,00 €Codice ISBN: 979-12-22735-78-8 “Il redi(il più)” è il nuovo manuale dello chef, formatore, naturopata, consulente alimentare ed esperto di nutrizione e stile di vita vegan, dopo le interessanti opere “La cura metabolica vegana. Un approccio innovativo per accelerare il metabolismo e migliorare la salute in tre settimane” (2023), “La mia cucina vegan. Il valore aggiunto di una cucina senza derivati animali” (2017), “Lo yoga è vegan. Del perché chi pratica yoga dovrebbe essere vegano” (2016) e “Ciò che non sai sul cibo e che potrebbe salvarti la vita” (2015) – solo per citare alcune delle sue numerose pubblicazioni.