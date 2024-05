Il Napoli vorrebbe scambiare Meret con Skorupski Gazzetta

De Laurentiis valuta Conte come nuovo allenatore del Napoli, ma le richieste economiche potrebbero essere un ostacolo. Antonio Conte potrebbe diventare il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha avuto contatti recenti con l’ex CT della Nazionale per affidargli la panchina azzurra.

I senatori del Napoli hanno comunicato al DS Manna il desiderio di avere Antonio Conte come nuovo allenatore. Il casting per il nuovo allenatore del Napoli prosegue senza sosta, con Antonio Conte che sembra prendere sempre più quota come candidato principale.

