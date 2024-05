Gasperini | ecco il primo titolo in bacheca! E sul futuro | Ci vedremo con Percassi

L’Atalanta con una grande finale si aggiudica l’Europa League, battendo con un secco 3-0 il Bayer Leverkusen degli imbattibili. Decisivo l’uragano Lookman che si abbatte sui tedeschi con una tripletta. Primo trofeo per Gasperini corona un percorso iniziato 8 anni fa, riportando la seconda competizione Europea in Italia dopo 25 anni. teleclubitalia

A Dublino l’Atalanta non va in campo soltanto nella sua prima finale continentale per contendere al Leverkusen l’Europa League, ma anche per permettere a Gasperini di riempire la bacheca con un trofeo che coronerebbe il percorso di otto anni sulla panchina dei bergamaschi con una vittoria che finora è sfuggita tre volte in coppa Italia.

