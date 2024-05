Falso testamento colombiano di Berlusconi - arrestato l’imprenditore che minacciò i figli del Cavaliere

(Di giovedì 23 maggio 2024) Chiusa indagine suldi: è statoin Colombia 'imprenditore Marco Di Nunzio, 56 anni. Avrebbe agito "minacciando gli eredi legittimi" del, ovvero i cinque, "nell'intento di insinuarsi nell'asse ereditario e farsi corrispondere le somme e i beni indicati" nei tre falsi atti o una "eventuale minor somma" per "tacitare le sue pretese". .

