Un secondo fascicolo sulle assunzioni L' ex ad Novari davanti ai pm il 23 05

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Il Cio comprende che l’indagine non è diretta contro nessun attuale dipendente del Comitato Organizzatore. Comprendiamo anche che il Comitato Organizzatore ha fornito pieno supporto agli investigatori e sta collaborando con loro”. Così a LaPresse un portavoce del Comitato internazionale olimpico in merito alle indagini su presunta corruzione da parte della procura di MilanoOlimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Segui su affaritaliani.it .

Stando a ricostruzioni di stampa il motivo era ricercarsi in un contenzioso tra ditta incaricata e comitato organizzatore. La festa patronale di San Nicola stasera a Bari non sarà caratterizzata dai fuochi d’artificio. L'articolo Bari: San Nicola, stasera niente fuochi d’artificio <small class="subtitle">Problemi tra comitato organizzatore e ditta incaricata</small> proviene da Noi Notizie. noinotizie

La Mille Miglia. Tappa pratese a zero emisssioni - La Mille Miglia. Tappa pratese a zero emisssioni - Conto alla rovescia per la Mille Miglia, che passerà da Prato venerdì 14 giugno. TLa novità di quest’anno è che sarà una tappa a emissioni zero, grazie alla compensazione delle emissioni inquinanti at ... lanazione

Fondazione Milano-Cortina 2026, c’è una seconda inchiesta sulle assunzioni: sequestrati i dati dei badge di accesso - Fondazione Milano-Cortina 2026, c’è una seconda inchiesta sulle assunzioni: sequestrati i dati dei badge di accesso - I dipendenti sono lievitati a 380, e non pochi hanno trascorsi politici o sono parenti di persone con ruoli istituzionali. Inoltre si indaga su un contratto da 176 milioni a Deloitte Usa ... milano.corriere

Alessandria Pride il 25 Maggio: “Non è tempo di fermarsi, la città ci ha dato un sorprendente supporto” – intervista - Alessandria Pride il 25 Maggio: “Non è tempo di fermarsi, la città ci ha dato un sorprendente supporto” – intervista - In questi giorni abbiamo avuto l’opportunità di intervistare Yuri, membro del comitato organizzatore di ALPride. Yuri ha condiviso con noi dettagli sull’evoluzione di ALPride, l’evento che vede alle ... gay