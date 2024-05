Nessun brevetto parla di nanobot auto-assemblanti nel vaccino di Moderna

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le condivisioni Facebook di ispirazione No vax possono riuscire a essere davvero inquietanti, come quelle riguardanti la presenza di «» nelCovid di. Un dato che sarebbe stato addirittura «confermato», stando alla narrazione, che andrebbe ben oltre l’armatura-assemblante di Ironman. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Secondo la narrazione condivisa undidimostrerebbe che vengono usatiprogrammabili nei vaccini a mRNA. Ma ildi nanoparticelle come i lipidi che fungono da veicolo per l’mRNA dei vaccini. Il concetto di «programmabilità» usato nelnon implica sempre che si stiando di software e robot. Analisi Generalmente viene condiviso lo screen di un articolo del sito News Academy intitolato «Rivelazioni daldi: Tecnologie mRNA e la Conferma deinei Vaccini Covid».