Isola 2024 - puntata 22 maggio | eliminato e riassunto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel video in alto, il bacio di Giuda di Greta a Dario CassiniDurante la decimade L'dei Famosi, in onda mercoledì 22su Canale 5 e condotta da Vladimir Luxuria, affiancata in studio dagli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese, assistiamo all'eliminazione di Greta.

