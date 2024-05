Gasperini svela il suo futuro? Il momento giusto per andare via è quando vinci

In un calcio che si ostina a cercare modelli vincenti, se possibile replicabili in serie senza farsi troppe domande con il solo scopo di raggiungere l’obiettivo, Olympique Marsiglia-Atalanta ci insegna che vale tutto. Da una parte troviamo l’estrema solidità del progetto nerazzurro, con Gian Piero Gasperini ormai novello Alex Ferguson, saldamente alla guida della macchina atalantina dal lontano 2016 e in apparenza tutt’altro che svuotato mentalmente, anzi.

ilfoglio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, cambierà allenatore al termine della stagione. Francesco Calzona andrà via a giugno, con il mister che ritornerà ad allenare la Slovacchia a pieno ritmo. Molti sono i nomi accostati al Napoli in queste settimane, da Conte a Pioli, passando per Italiano. Un mister che però è sempre piaciuto […] L'articolo Napoli, non Conte o Pioli.

dailynews24