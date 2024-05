Bugie di Hollywood | Trump attacca The Apprentice - il biopic su di lui presentato a Cannes

Sebastian Stan svela la preparazione per calarsi nei panni del giovane Donald Trump , e ammette di essere stato ossessionato da lui sul set di The Apprentice . Nel ruolo di Donald Trump , Sebastian Stan ha affrontato un'altra trasformazione grottesca dopo il ruolo decisamente più pop del rocker Tommy Lee, batterista dei Motley Crue nonché ex marito di Pamela Anderson. movieplayer

Il regista di The Apprentice non si fa intimorire dalle minacce di Donald Trump, che vuole bloccare l'uscita del film per via del ritratto controverso della sua persona che emerge. Le minacce di Donald Trump di bloccare l'uscita di The Apprentice, film sulla sua vita in concorso a Cannes 2024, non hanno certo spaventato il regista di Ali Abbasi. In conferenza stampa, il cineasta di origine iraniana ha risposto con ironia evocando le possibilità di vittoria di Trump alle prossime elezioni.

