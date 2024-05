Walter Siti annusa un clima da anni 70 e forse si farà scrittore militante

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 20 maggio 2024) Mentre parliamo del suo ultimo romanzo – I figli sono finiti (Rizzoli) –confessa di provare un sentimento che lo spaventa. “Ho paura che la destra di Giorgia Meloni mi costringa a diventare ciò che ho sempre rifiutato e detestato essere, ossia uno, uno di quelli che si schierano nella lotta, per difendere il bene contro il male”. E stupisce che a dire queste cose sia lo stesso autore che, nella primavera del 2021, pubblicò un pamphlet dal titolo inequivocabile, Contro l’impegno, un libro critico con tutti gli scrittori che sentono il dovere di lanciare messaggi, promuovere appelli politici, campagne di resistenza civile, anziché dedicarsi alla letteratura come forma di conoscenza di verità a volte sgradevoli anche per chi le scrive. Come può unodel genere ...