Neonato muore su una nave da crociera - arrestata la madre di 28 anni

(Di lunedì 20 maggio 2024) Undi due giorni è morto su unadache si trovava nel Mar Tirreno, al largo delle coste dell’Argentario. Le modalità della morte del bambino non sono ancora note, ma la Procura di Grosseto ha disposto l’arresto della, una filippina di 28che fa parte dell’equipaggio della. L’accusa per lei è di omicidio volontario. Il corpo delè stato trovato nella cabina che la donna divideva con altro personale dell’equipaggio. Dopo l’arresto, la 28enne è caduta in stato confusionale ed è stata portata all’ospedale di Grosseto, dove si trova tutt’ora. Aveva nascosto la gravidanza ai suoi colleghi, i quali a loro volta hanno affermato di non essersi accorti di nulla. Tuttavia sono stati proprio loro ad allertare le forze dell’ordine: ...