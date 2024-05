Ingegnere ucciso - l’avvocato | Si indaghi anche in altre direzioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUdienza davanti ai giudici del tribunale del Riesame oggi a Napoli perAntonio Bucci, legale di Gennaro Petrucci, l’imprenditore ritenuto il mandante dell’omicidio dell’Salvatore Coppola, assassinato a Napoli con un colpo di pistola alla nuca. Ai giudiciBucci ha evidenziato che tra il presunto esecutore materiale dell’omicidio, Mario De Simone, e Petrucci vi erano rapporti economici, in particolare nel 2018. In particolare De Simone aveva rivestito il ruolo di socio in due società gestite da Petrucci. “La difesa di Petrucci ha offerto al collegio e alla Procura la prova del fatto che il presunto esecutore materiale – ha commentato Bucci – avrebbe potuto vantare un credito di altra natura nei confronti di Petrucci. La difesa ha concluso chiedendo la derubricazione della ...