I ‘Pirati’ in Champions League | la favola del Brest brilla più della ‘Ville Lumiere’

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il titolo di Campioni di Francia è andato, nuovamente al PSG, ma in Ligue 1 l’attenzione è stata rivolta su un’altra squadra la cui impresa è stata capace anche di offuscare le luci. Stiamo parlando del, piccolo club francese capace di chiudere la stagione al terzo posto guadagnandosi una clamorosa, quanto inaspettata, qualificazione alla prossima. Il lieto fine è arrivato all’ultima giornata: i biancorossi, che nella loro storia non erano mai andati oltre l’8° posto in classifica, hanno superato 0-3 il Tolosa guadagnandosi la certezza matematica del 3° posto a discapito del Lille, fermato in casa 2-2 dal Nizza, costretto ai preliminari. Un traguardo storico per i calciatoricittà portuale...