Verissimo - Veronica Peparini e Andreas Muller presentano per la prima volta Ginevra e Penelope | È un miracolo della vita

(Di domenica 19 maggio 2024), ospiti di Silvia Toffanin a, hanno presentato le gemelle, nate lo scorso 18 marzo. La coreografa 52enne, com’è noto, è già mamma di Daniele e Olivia, avuti dalla precedente relazione con il collega Fabrizio Prolli.hanno presenziato nell’odierno appuntamento coninsieme ai quattro figli. Nel dettaglio, Olivia ha scritto una lettera per la mamma: E’ da tanto tempo che chiediamo a mamma dei fratellini o delle sorelline e questo momento è arrivato. Quando mamma e Andre ci diedero questa notizia eravamo talmente emozionati che la nostra testa non capiva più niente. In questi otto mesi l’ansia è stata molta ma ora che sono parte ...