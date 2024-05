Spariscono gli sportelli bancari - aumentano a 3 282 i comuni senza più filiali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 19 maggio 2024) La desertificazionea continua anche nel corso del 2024, con altri 7italiani che hanno visto chiudere la loro ultima filialea nei primi tre mesi dell’anno. Questi si aggiungono ai 3.282abbandonati negli anni precedenti, il che rappresenta il 41,5% del totale, evidenziando un’accelerazione significativa a partire dal 2015. Attualmente, un quarto del territorio nazionale, equivalente alla superficie combinata della Lombardia, del Veneto e del Piemonte, rimane privo di punti di accesso. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sulla desertificazionea di First Cisl, che elabora i dati resi disponibili al 31 marzo 2024 da Banca d’Italia e Istat. I numeri in Italia In Italia esiste un’area estesa quanto i territori di ...