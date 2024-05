LIVE – Meeting Lucca 2024 con Fabbri | atletica leggera in DIRETTA

(Di domenica 19 maggio 2024) Ladella terza edizione delinternazionale Città di: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Presenti molti azzurri al via, tra cui spicca sicuramente Leonardo, bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow e reduce solo 4 giorni fa a Savona dal nuovo record italiano con 22.95 metri, superando il precedente primato di Alessandro Andrei che resisteva da 37 anni. Presente anche il campione olimpico di Rio de Janeiro dei 110 ostacoli, il giamaicano Omar McLeod. L’appuntamento è a partire dalle ore 17.00 di domenica 19 maggio. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedelle gare deldiaggiornata minuto per minuto. DOVE VEDERE IL ...

18.00: record DEL MONDO UNDER 20 DI MATTIA Furlani! 8.36 ED E' record PERSONALE PER IL GIOVANE AZZURRO! Giornata magica per l'Atletica italiana a Savona! Vento favorevole di 1.4

