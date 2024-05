Medicina - De Luca Anmco | In nostre cardiologie dato mortalità infarti è al 2%

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 16 maggio 2024) (Adnkronos) – “Nelleitaliane ildelladi tutti gliè al 2%, il più basso di sempre. Non solo, migliorano anche le condizioni dei pazienti ricoverati con infarto miocardico acuto. Letempistiche di intervento rispettano le indicazioni contenute nelle linee guida internazionali: per gligravi, ovvero quando il paziente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’ Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure Obesità, cibi processati collegati a 32 effetti dannosi per salute 8 marzo: torna il check up della fertilità, sabato visite gratuite Obesità, ...