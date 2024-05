Vincent Peters | Timeless Time

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo il grande successo riscosso a Palazzo Reale di Milano e a Palazzo Albergati di Bologna , è stata presentata a Roma e aprirà al pubblico il 16 maggio a Palazzo Bonaparte una delle mostre fotografiche più visitate dell’anno:è un viaggio tra gli scatti iconici e senza tempo del fotografoche, fino al 25 agosto 2024, presenta una selezione di lavori in bianco e nero in cui la luce è protagonista nel definire le emozioni e raccontare le storie dei soggetti ritratti e della loro intima capacità di riflettere la bellezza. Christian Bale, Monica Bellucci,Cassel, Laetitia Casta, Penelope Cruz, Cameron Diaz, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, David Beckham, Scarlett Johansson, Milla Jovovich, John Malkovich, Charlize Theron, Emma Watson e Greta Ferro ...

