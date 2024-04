Xavi ci ripensa e resta al Barcellona Progetto vincente

“Non credo che il progetto sia finito, che possiamo renderlo un progetto vincente. E ne sono convinto, penso di avere tutti sogni del mondo. Da tre mesi fa ad oggi tutto è cambiato”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona , Xavi , in una conferenza stampa in cui conferma (dopo quanto emerso nella ... Continua a leggere>>

Xavi , tecnico del Barcellona , ha parlato in conferenza stampa dopo la sua decisione di rimanere in blaugrana Xavi Hernandez ha parlato in conferenza stampa per spiegare i motivi della sua decisione di rimanere sulla panchina del Barcellona . Di seguito le sue parole. PARLA LAPORTA – «Ho la ... Continua a leggere>>

Dietrofront xavi: "Resto al barcellona, i soldi non c'entrano nulla" - Le dichiarazioni del tecnico spagnolo sulla decisione di continuare ad allenare i blaugrana: "Ho sentito fiducia, se me ne fossi andato non avrei chiesto un euro" ...

Continua a leggere>>

barcellona, Laporta annuncia il futuro di xavi in conferenza stampa - Il presidente del barcellona Joan Laporta ha annunciato il futuro di xavi in conferenza stampa: l'allenatore rimarrà in panchina ...

Continua a leggere>>

barcellona, xavi resta: 'Progetto vincente, non contano soldi o ego'. Laporta: 'Nessuno meglio di lui' - Colpo di scena a barcellona. Dopo l`addio annunciato, xavi fa retromarcia e resterà un ulteriore anno sulla panchina blaugrana. CLAMOROSO: xavi RESTA AL barcellona, CO.

Continua a leggere>>