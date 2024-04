Volto coperto - tenta di rapinare un minimarket in provincia di Latin - ma senza successo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pubblicato il 25 Aprile, 2024 Untivo di rapina ha messo in allarme la zona tra Borgo Podgora e Prato Cesarino, nei pressi dello svincolo della strada statale Pontina. Un rapinatore ha cercato di assaltare unsituato tra via Piano Rosso e via Prampolini, adiacente a un bar, ma è stato costretto a fuggire a mani vuote. Intervento delle Forze dell’Ordine Subito dopo l’episodio, segnalato al numero di emergenza 112, sono intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile. Contestualmente, le pattuglie della Polizia e dei Carabinieri, provenienti sia daa che da Cisterna, hanno eseguito una ricerca approfondita nell’area circostante neltivo di localizzare il fuggiasco. Dettagli dell’Incidente Le prime informazioni rivelano che il malvivente, il cuiera ...