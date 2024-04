Ritmo sostenuto ed effetto nostalgia in soli 10 episodi a causa dello sciopero degli sceneggiatori dello scorso anno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nessuna serie televisiva come Grey’s Anatomy è stata capace di tenere incollati al piccolo schermo i suoi fan. Dal 2005 non si contano le operazioni chirurgiche, le notti in corsia, i trapianti, gli amori contrastati, le catastrofici e calamità naturali. Il più longevo medical drama della storia americana non ha ancora smesso di stupire e ora ha raggiunto il ragguardevole traguardo della ventesima stagione. Le nuove storie, nate dalla fervida fantasia di Shonda Rhimes, promettono colpi di scena a ripetizione. Ellen Pompeo lascia di ...