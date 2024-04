Parcheggio ex Ape E’ battaglia legale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) PONTEDERA Doveva già essere pronto e a disposizione degli automobilisti da tempo. Invece i lavori assegnati nell’agosto 2022 per la realizzazione delmultipiano nel magazzino ex Ape di viale Rinaldo Piaggio non sono mai iniziati. Una situazione che in seguito ai gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori a suo tempo segnalati al raggruppamento temporaneo di imprese appaltatore ha portato il Comune di Pontedera a risolvere il contratto di appalto integrato, addebitando al Rti aggiudicatario il "grave inadempimento contrattuale". Quindi ad inizio aprile la società capogruppo del Rti notificava al Comune di Pontedera la citazione in giudizio davanti al Tribunale di Pisa per chiedere, tra l’altro "di accertare e dichiarare la risoluzione per esclusiva colpa della Stazione appaltante", "dichiarare l’illegittimità, invalidità o comunque inefficacia della menzionata ...