Milan - Luca Lucci attacca | Scaroni prima di parlare pensa

(Di giovedì 25 aprile 2024) Dopo quanto detto da Paolo, il capo della Curva Sudha voluto rispondere al presidente delDall’analisi della stagione rossonera fino al duro attacco a Paolo Maldini: le parole del presidente delPaoloa Il Foglio Sportivo hanno generato non poche polemiche. Il presidente rossonero ha infatti detto che l’annata del Diavolo non è stata poi così negativa, ma che gli piacerebbe vincere qualche derby ogni tanto. Una frase che ha scatenato l’ira dei tifosi del. Tra questi anche, capo della Curva Sud, che sulle stories del suo profilo Instagram ha voluto rispondere al presidente del Diavolo: Caro signor, ...

Che per il Milan , sconfitto nel derby scudetto dall`Inter, sia un periodo difficile lo si evince anche dallo scambio di battuta a distanza fra...

Ibrahimovic vuole Conte? Maldini replica a Scaroni. Lopetegui e non solo. Ecco le migliori news sul Milan pubblicate oggi, 25 aprile 2024

Pioli, ultimo ballo al milan: tra i candidati anche un italiano all'estero - La situazione è precipitata nelle ultime quattro partite e ha costretto il club ad accelerare nella scelta di un sostituto ...

Scambio di battute tra Maldini e scaroni, tensione in casa milan - Paolo Maldini, ex dirigente del milan, e Paolo scaroni, presidente del club, sono recentemente entrati in un acceso scambio di battute. Questo evento è avvenuto nel corso di un evento organizzato da ' ...

milan, Maldini Risponde a scaroni: "Guardo al Mio Passato e Sorrido" - Nel corso di un evento organizzato da 'Il Foglio', Paolo scaroni, presidente del milan, ha espresso alcuni pensieri sui rapporti con l'ex dirigente Paolo Maldini: "Non l'ho più sentito, io penso ...

