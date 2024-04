(Di giovedì 25 aprile 2024) Washington, 25 aprile 2024 – Lasta offrendo l’attracco a unacargosottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti e coinvolta nel trasferimento dia Mosca. Lo scrive l'agenzia Reuters, mostrando delle esclusive immagini satellitari. Secondo il think tank britannico Royal United Services Institute (RUSI), laAngara, che dall'agosto 2023 ha trasferito nei porti russi migliaia di container che si ritiene contengano munizioni inviate da Pyongyang, è ancorata da febbraio in un cantiere navale cinese nella provincia orientale di Zhejiang. Missili Atacms inviati di nascosto all’, il cambio di passo degli Usa. Dove possono arrivare Reuters scrive anche che un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato di essere ...

La Kommuna è una nave molto speciale in servizio con la flotta russa da 111 anni, che viene utilizzata per correre in soccorso dei sottomarini in difficoltà. È stata colpita domenica scorsa da almeno un missile ucraino in un porto della Crimea. Circolano alcuni video dell'incendio a bordo, anche ...

La storica nave di salvataggio per sottomarini " Kommuna ", una delle più antiche della Russia, è stata colpita dall'Ucraina nel porto di Sebastoboli, in Crimea . Secondo il Kyiv Post l'imbarcazione varata nel 1913 sarebbe affondata il 21 aprile 2024, ma la sua sorte non è chiara.

La nave russa dei misteri. “Ormeggiata in Cina, trasporta armi nordcoreane per la guerra in Ucraina” - Lo rivelano foto satellitari pubblicate da Reuters. L’Angara, sottoposta a sanzioni da parte degli Stati Uniti, è ancorata da febbraio in un cantiere navale cinese ...

Ormeggiata in Cina una nave russa con armi nordcoreane per Mosca - Una nave cargo russa sanzionata dagli Stati Uniti e implicata nei trasferimenti di armi nordcoreane alla Russia è ormeggiata in Cina, secondo immagini satellitari ottenute da Reuters, che le pubblica ...

Speciale difesa: Libia, media, cinque carichi militari russi arrivati a Tobruk negli ultimi 45 giorni - In un messaggio su X (ex Twitter), il media libico ha pubblicato anche un filmato che mostrerebbe una nave della Forze della Marina militare russa che “scarica camion, armi ed equipaggiamenti militari ...

