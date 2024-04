Insulto alla Resistenza di Legnano - striscione oltraggioso e sacco di letame davanti alla sede Anpi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024)(Milano) – Un’altra provocazione, un altro sfregiodell’di, così come era successo anche lo scorso anno. Durante la notte, infatti, qualcuno ha pensato bene di appendere l’ennesimoal di fuori delladi, in via Menotti, unocon la scritta “Laè una cagata pazzesca”. Come se non bastasse gli ignoti hanno anche abbandonato unpieno disul marciapiede. Nella manifestazione di questa mattina che, come di consueto, anche quest’anno è stata organizzata in piazza san Magno per celebrare il 25 Aprile l’episodio è stato stigmatizzato dagli ...