Grave pedone 69enne investito sulle strisce

(Di giovedì 25 aprile 2024) Haunche stava attraversandopedonali, era alla guida di un auto senza revisione e nascondeva nel cruscotto e nei cassetti delle portiere tre taglierini da tappezziere. Un 46enne italiano residente nell’hinterland milanese è stato denunciato per detenzione di attrezzi atti a offendere. Il fatto è accaduto ieri a Rho intorno alle 11. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, l’automobilista era alla guida della sua Mercedes Classe A quando, all’incrocio tra corso Europa e via Lainate, haun uomo di 69 anni che stava attraversando la strada. L’impatto è stato violento, ildopo aver picchiato sul parabrezza ha fatto un volo di alcuni metri finendo rovinosamente a terra, in mezzo alla strada. Sul posto la centrale operativa del 118 ...