Antifascismo - da Scurati a Barbero | Italia in alto mare Così gli intellettuali raccontano la storia in bianco e nero

"Antonio Scurati non è quello che credete voi, ci fa". Italo Bocchino , ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, punta il dito contro lo scrittore e il polverone sulla presunta censura sabato sera a Che sarà, su Rai 3. "Ha puntato sul Mussolini pop per vendere 500mila copie e adesso ha fatto ...

Stefano Massini ha letto Scurati in piazza della Signoria. Nardella alla celebrazione in piazza della Libertà. La frase di Schmidt , L'articolo 25 aprile a Firenze , monologo di Scurati letto da Massini. Nardella : "Resistere ancora". Schmidt : "Antifascismo è un dovere" proviene da Firenze Post.

25 Aprile, Sangiuliano: "I comunisti provarono a egemonizzare la Resistenza, noi antifascisti e anticomunisti" - Leggi anche: Dividere i partigiani tra 'buoni' e 'cattivi': l'ultima disperata ridotta del revisionismo fascista e sovranista «L'antifascismo è sicuramente ... Sulla censura al monologo di Antonio ...

Serena Bortone: "Io sono antifascista. Se mi sento libera in Rai Non potrei lavorare nella non libertà" - In occasione del 25 aprile, Serena Bortone ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ribadisce l'importanza di questa giornata e commenta nuovamente il Caso scurati ...

25 aprile: Todde, 'la Repubblica è basata sull'antifascismo' - "I nostri padri costituenti hanno scritto la Costituzione, che è anti fascista e chiunque abbia timore o imbarazzo nel dire e urlare a gran voce che noi siamo una Repubblica basata sull'antifascismo, ...

