Terrore per una coppia di imprenditori, rapinati nella loro casa a Flero (Brescia) da un commando armato . A mettere a segno il colpo intorno alle 19 del 26 febbraio una banda di almeno quattro persone: tre hanno fatto irruzione nella villa e un quarto faceva da palo. In casa c'erano Marito e... (today)

Nasce la Federazione sindacale dell’Aeronautica militare: “Nelle Forze armate si alimenta il precariato” - “Sui suicidi abbiamo statistiche inferiori rispetto ad altre Forze armate, ma se non interveniamo arriviamo tardi ... per quanti rifiutando l obbligo del vaccino sono rimasti a casa senza stipendio.dire

Castel Volturno, droga in casa mentre è ristretto ai domiciliari: arresto bis per un 32enne - A Castel Volturno (Caserta), nella serata di ieri, si è conclusa un’operazione ad “alto impatto”, decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi ...pupia.tv

Va a casa della ex armato di mazzetta da muratore e scalpello: «Sono qui per ucciderti». Le minacce davanti ai carabinieri - Vuole uccidere la ex, glielo scrive per messaggio e quando si presenta a casa sua ubriaco e armato di una mazzetta da muratore e uno scalpello viene fermato dai carabinieri, che ...leggo