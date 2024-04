Hamas pubblica il video di un ostaggio israelo-americano

(Di mercoledì 24 aprile 2024)hato su Telegram undell'Hersh Goldberg-Polin. Secondo Al Jazeera, nel filmato, di cui non è nota la data, il giovane di 23 anni "denuncia la negligenza del governo del premier Benyamin Netanyahu nei confronti degli ostaggi e chiede che si agisca per il suo rilascio". Il ragazzo, nato in California e trasferitosi con la famiglia in Israele nel 2008, è rimasto ferito nell'attacco didel 7 ottobre e nelappare con un braccio amputato, riferisce Haaretz. Secondo il Jerusalem Post, nel filmato Goldberg-Polin racconta che il 7 ottobre si trovava al Nova Music Festival, a Reim nel sud di Israele, quandoha attaccato e rapito lui e i suoi amici. Il sito israeliano fa notare come ...

Israeli hostage Hersh Goldberg-Polin seen alive in a new hamas video - In the undated video, which it is unclear when it was filmed, Goldberg-Polin is seen missing his left hand, his head shaved clean. In the video, choreographed by hamas terrorists, he pleads not to be ...i24news.tv

