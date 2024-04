Zanetti | Inter - vittoria di tutti! Ricorderanno di aver scritto la storia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 23 aprile 2024) Con cinque giornate d’anticipo l’conquista il suo ventesimo scudetto. Il derby contro il Milan conclude matematicamente la stagione2023/2024. Javierracconta il trionfo su Sky Sport 24. – Javierfesteggia dichiarando: «Mi aspettavo di festeggiare perché conosco questo gruppo e so i valori che ha. Questi ragazzi insieme al miste re allo staff hanno fatto una cosa straordinaria. Sinceramente molto meritato e lo hanno dimostrato ogni singola partita. Ci ho creduto sin da subito, per la consapevolezza che avevano questi ragazzi di fare qualcosa di importante. Si sapeva che c’erano delle difficoltà durante il percorso ma loro si sono sempre dimostrati all’altezza superandole tutte. Il divario con la seconda in classifica lo dimostra. Non si rendono conto che hannouna pagina importantissima per ...