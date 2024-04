Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni | Puntate di oggi 23 aprile 2024

L’ottava stagione de Il Paradiso delle Signore sta per volgere al termine, ma le emozioni da vivere sono ancora tante. Le anticipazioni sulla puntata della soap che verrà trasmessa martedì 23 aprile 2024, rivelano che Vittorio e Matilde inizieranno a cercare un appartamento in cui andare a convivere insieme, la notizia giungerà in fretta a Tancredi, che andrà su tutte le furie. Maria e Matteo hanno ormai preso una decisione: quella di lasciare ... (anticipazionitv)