Juventus - Allegri resta? Del Piero si espone sul futuro del tecnico

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 aprile 2024), Massimiliano? In merito a questa domanda sono arrivate le considerazioni da parte di una delle bandiere del club bianconero come Alessandro DelIl campionato oramai sta per giungere al termine con un Inter sempre più vicina a conquistare il 20mo scudetto della sua storia. Unache, all’inizio, ha provato a dare fastidio ai nerazzurri ma a causa di una serie di risultati negativi il team bianconero ha concesso il passo anche ad altre squadre. Non un buon lavoro quello messo in atto da Massimilianoche, da queste settimane, è a serio rischio “non conferma” in vista della prossima stagione. Alessandro Del(Foto LaPresse) Cityrumors.itProprio suldell’allenatore della “Vecchia Signora” si è ...