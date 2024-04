Il Bayer Leverkusen non perde mai | riacciuffa l'1-1 col Borussia Dortmund al 98'!

Le Formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen , match valevole per la trentesima giornata di Bundesliga 2023 / 2024 . Una settimana intensa per la compagine allenata da Xabi Alonso, che ... (sportface)

“Sono molto contento del seguito che abbiamo in Spagna e non solo. La stagione è fantastica, non solo per i risultati, ma anche per il gioco con il quale li stiamo raggiungendo. Ciò suscita ... (sportface)