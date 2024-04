Orietta Cicchinelli presenta ‘Ginestrina’ | Fatica - cadute e passioni che lasciano il segno

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 19 aprile 2024) Si intitola Ginestrina (Demoni e) il nuovo romanzo della giornalista e scrittriceper BookSprint Edizioni. Quarto lavoro dell’autrice, la storia – anche in versione eBook sul sito della casa editrice – è un coraggioso viaggio tutto al femminile attraverso una crescita travagliata. “Un racconto fatto di ascese erovinose dove le donne, le ragazze, le madri si ritrovano”, spiega l’autrice. Dalle origini umili, la protagonista si allontana dalla campagna inseguendo i propri sogni in città, che si fa scenario di demoni e. “Ginestrina è una bimba forte e determinata, che vuole fare le cose considerate, per i tempi, da maschi – prosegue – caparbia e controcorrente, la nostra Ginestrina va dove vuole, proprio come una cattiva bambina”. Cover da Ufficio ...