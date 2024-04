Tarantino rinuncia a The Movie Critic - il suo decimo e ultimo film

(Di giovedì 18 aprile 2024) Quentin, come sostengono fonti a lui vicine riportate dalla rivista Deadline, avrebbe «semplicemente cambiato idea» eto a girare The, quello che, come da lui stesso annunciato, sarebbe dovuto essere ildella carriera prima di godersi la pensione. Eppure la sceneggiatura era stata scritta e riscritta, come da tradizione tarantiniana, lui stesso si era aperto lo scorso maggio a Cannes rivelando pubblicamente alcuni dettagli della trama, ambientata nella California del 1977, protagonista uno cinematografico particolarmente cinico, arguto e brillante ma che non era riuscito a trovare spazio editoriale se non su una rivista porno, «Era molto scortese – ricorda – Imprecava, utilizzava insulti ...

Se anche voi stavate aspettando con curiosità The Movie Critic come il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino , dobbiamo condividere un colpo di scena con voi: il regista ha deciso di rinuncia re a ... (cinemaserietv)

Dopo mesi di speculazioni (rumors, per gli anglofili), Deadline annuncia che Tarantino ha rinuncia to a The Movie Critic e cerca un nuovo progetto per il suo decimo e ultimo film. (comingsoon)

Tarantino ha cancellato The Movie Critic - Sembra che Quentin Tarantino dovrà ricominciare la ricerca di quello che sarà il suo decimo e ultimo lungometraggio. L’autore si stava infatti preparando per iniziare le riprese di The Movie Critic qu ...informazione

Quentin Tarantino rinuncia a The Movie Critic: non sarà questo il suo decimo e ultimo film! - Dopo mesi di speculazioni (rumors, per gli anglofili), Deadline annuncia che Tarantino ha rinunciato a The Movie Critic e cerca un nuovo progetto per il suo decimo e ultimo film.comingsoon

Tarantino rinuncia a ‘The movie critic’: non sarà il suo ultimo film - Sul film circolavano da tempo già varie informazioni, a partire dal cast che avrebbe avuto come protagonista Brad Pitt ...repubblica