Pogba verso la rescissione del contratto con la Juventus | ecco quanto risparmiano i bianconeri col suo addio

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le strade trae la Juve potrebbero dividersi anticipatamente:andrebbe a risparmiare il club con ladel. Squalificato per 4 anni a causa del doping, Paulrischia fortemente di finire anzitempo la carriera. Il francese infatti ha già 31 anni e dopo la sentenza del Tribunale nazionale antidoping potrebbe tornare a mettere piede in campo solo a 35 anni, salvo ricorsi in appello (Corte Nazionale antidoping) e in terzo grado (Tas di Losanna). Paul, per lui si avvicina ladelcon la(Foto Ansa) – cityrumors.itIl percorso per appellarsi alla giustizia sportiva però è lungo eè fermo dallo scorso 11 settembre, da quando cioè è scattata la ...

