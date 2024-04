Napoli - Kvaratskhelia e Juan Jesus tornano ad allenarsi con la squadra

(Di giovedì 18 aprile 2024) Ilsta preparando la sfida di campionato contro l’Empoli. Buone notizie per: il brasiliano torna adcon ladopo gli ultimi giorni di terapie; l’attaccante ieri era stato colpito da una gastroenterite e aveva saltato la seduta d’allenamento, ma ora sembra essersi ripreso al meglio., report dell’allenamento Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli in programma sabato allo Stadio Castellani per la 33esima giornata di Serie A. Lasi è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Terapie per Contini.e ...

Khvicha Kvaratskhelia continua ad essere in dubbio per la sfida contro l’Empoli. Il calciatore azzurro è alle prese con un problema fisico. Il Napoli è pronto a tornare in campo nel prossimo ... (spazionapoli)

Khvicha Kvaratskhelia è stato fermato da una gastroenterite . L’attaccante georgiano non si è presentato agli allenamenti ieri mattina e tornerà in campo non appena si sentirà meglio. Le sue ... (dailynews24)

Kvara, allarme rientrato: è già in gruppo! Come un altro azzurro - Nella giornata di ieri Khvicha Kvaratskhelia non si era allenato a causa di una gastroenterite, ma l'allarme è già rientrato all'indomani della seduta saltata dal ...tuttonapoli

Napoli, Kvaratskhelia ha la gastroenterite: potrebbe recuperare con l’Empoli - Kvaratskhelia è fermo a causa di una gastroenterite, ma la speranza del Napoli è quella di recuperarlo per la partita contro l'Empoli ...dailynews24

Speciale Serie A, i consigli del Re del Betting: in Milan-Inter occhio a... - MILAN-INTER: Derby che può sancire lo Scudetto per gli uomini di Simone Inzaghi. Rossoneri reduci dallo scontro decisivo in coppa contro la Roma e quindi un po’ a corto di energie. Occhio ad un ...tuttosport