Barcellona saluta Nadal De Minaur elimina il ’re’ Out Musetti e Vavassori

(Di giovedì 18 aprile 2024) Un lungo, lunghissimo applauso, accompagna l’uscita di Rafanell’ultimo Atp didella carriera. Un match in cui il senso naturale per la terra del maiorchino si è scontrato duro con il gioco solido di Alex De. Finisce 7-5, 6-1 per l’australiano. Il maiorchino ora guarda al prossimo torneo dopo essere tornato a giocare partite sul rosso a distanza di 681 giorni è probabilmente ancora in cerca della condizione. Giornata difficile per gli azzurri. Lorenzolotta per due set, ma deve arrendersi al padrone di casa Carballes Baena. Il carrarino, torna a casa sconfitto per 7-6, 6-4, con anche l’occasione di chiudere il primo set sul 6-4 sprecata.to da Bautista Agut con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1 dopo due ore e sei minuti.