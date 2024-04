Atp 500 Barcellona 2024 | Nadal cede alla distanza | De Minaur vince in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Alex Dein due set il match contro Rafaelnel secondo turno dell’Atp 500 di. Sul campo che porta proprio il nome del già numero uno al mondo e vincitore di 22 Slam, l’australiano la chiude in crescendo trionfando col punteggio di 7-5 6-1 sul maiorchino, che ieri aveva vinto rientrando dopo una lunghissima assenza nel circuito. Rafa, nonostante l’uscita di scena prematura, può ritenersi comunque soddisfatto per il ritorno in campo e punterà gli amati 1000 sul rosso prima del Roland Garros. Primo set che parte con un break per l’australiano:è al servizio con tanta ruggine addosso e Dene approfitta facendo suo il primo game. Dopodiché l’australiano allunga sullo 2-0 e per i successivi tre game è un botta e risposta con un ...