Champions | Psg e Borussia in semifinale Eliminati Barcellona e Atletico Madrid

(Di martedì 16 aprile 2024) Il Psg accede alladiLeague. Luis Enrique travolge in trasferta ed elimina la sua ex squadra, il, con i francesi che si impongono per 4-1 nel ritorno dei quarti. Successo che ribalta la vittoria ottenuta dai blaugrana per 3-2 al Parco dei Principi. Rimonta clamorosa delDortmund, che batte per 4-2 l'e ribalta lo svantaggio di 2-1 nella gara d'andata del Wanda Metropolitano