Schlein | “Campo largo non è morto Conte? Avversario è il governo | spero non interessi solo me”

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 15 aprile 2024) (Adnkronos) – Il"fortunatamente per l'Italia" non è. Parola della segretaria Dem Ellyintervistata alla 'Stampa estera'. "In 22 comuni su 27 in cui si va al voto c’è una alleanza larga – sottolinea-. Non mi sembra così morta l’alternativa". Quanto ai rapporti con Giuseppe, "il Pd – spiega – ha un obiettivo: ricostruire una identità univoca e costruire l’alternativa alla destra, non vorrei fosse un problemamio ma che sia lo stesso per le altre forze di opposizione". "Bisogna fare un confronto costruttivo, avendo chiaro che l’e ilche questo nonil Pd. L’atteggiamento unitario porta risultati", ha ...