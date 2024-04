Rikishi | “Aspettavo una chiamata per partecipare al match tra Jimmy e Jey | bello scontro ma mancavo io”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 aprile 2024) Sabato a WrestleMania 40,e Jey Uso si sono affrontati in unin singolo. Prima di questo, il padreaveva dichiarato che forse sarebbe stato parte della contesa. Nonostante le speculazioni, l’incontro si è concluso senza che il samoano facesse la sua comparsa e Jey è uscito vittorioso sul fratello. In una recente intervista aFatu Off The Top, l’Hall of Famer ha condiviso i suoi pensieri sull’incontro di WrestleMania XL. Le sue parole “Prima di tutto, vorrei fare un grande applauso ai miei figli. Finalmente hanno potuto disputare il loro dreamin questo show e credo che abbiano fatto la loro parte. Speravo solo in un minutaggio maggiore. Mi è sembrato che mancasse un tassello, ovvero il soggetto che state ascoltando ora. Hanno fatto benissimo senza di me, ma ...