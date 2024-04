Cannella | “Vedrei bene Gasperini a Napoli ”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 aprile 2024) Giuseppe, operatore di mercato, è intervenuto a Radio Crc durante Si Gonfia la Rete. Ecco le sue parole: “De Laurentiis pensava che sostituire Spalletti fosse semplice. Gli allenatori sono tutti bravi perchè studiano, hanno staff importanti, ma il calcio è fatto di materia umana, di unche si chiama calciatore. Se non entri nella testa di questi calciatori, se non ne ottieni la mente e la disponibilità, parliamo del nulla. Gli schemi sono tutti validi, ma l’aspetto umano è fondamentale. Nello scudetto vinto dalc’era una squadra unita e compatta, cosa che quest’anno Garcia e Mazzarri non sono riusciti ad ottenere”. “Tenere alta oggi la concentrazione quando sono persi tutti gli obiettivi stagionali, è difficile e l’errore di ieri di Meret lo dimostra. Se il portiere perde l’attimo è perchè tutti gli altri ...