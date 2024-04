San Carlo | teatro di scontri e di liriche | sublime Anna Netrebko

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Io c’ero alla Anteprima della Prima. 20 minuti di applausi non stop e pioggia di rose lanciare dal loggione per la Gioconda.è come il Vesuvio, la voce ti esplode dentro. Soprano assoluto, la numero uno al mondo, l’erede della Callas. Un Sana numero chiuso per un pubblico di profondi connaiseur per il suo giubileo “artistico” 30 anni di palcoscenico, ha cantato praticamente ovunque. C’era pure Jonas Kaufmann nel ruolo di Enzo Grimaldo, il marinaio belloccio conteso dalle due protagoniste, i suoi do di petto un po’ fiacchi, dunque gli applausi erano tutti per Lei. Il palcoscenico era suo, nel mezzo di scenografie mobili ed emozionanti. Impegnate tutte le compagini artistiche del Lirico, Orchestra, Coro (Balletto (meravigliosamente diretto da Clotilde Vayer) e Coro di Voci Bianche (diretto da Stefania Rinaldi). Gli ...