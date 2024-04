PSV-Vitesse sabato 13 aprile 2024 ore 16 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ilè ultimo in classifica e viene da tre sconfitte di fila, di cui due in casa, l’ultima per 3-0 contro il NEC. Sulla carta ha ben poche speranze di poter contrastare un PSV Eindhoven ormai a un passo dal titolo. La squadra di Peter Bosz infatti ha nove punti di vantaggio a cinque InfoBetting: Scommesse Sportive e

PSV’er ‘zelfs voor 100 miljoen niet verkopen’ - PSV kan zaterdagmiddag om 16:30 uur tegen Vitesse een volgende stap richting het kampioenschap zetten; thuis tegen Vitesse. De gebroeders Van de Kerkhof, ...soccernews.nl

Voormalig PSV-doelman Gomes te gast in Eindhoven • Hadj Moussa op de bank bij Vitesse - In dit blog volgen we drie duels in de dertigste speelronde, blikken we vooruit op de wedstrijden van zondag en houden we je op de hoogte van (inter)nationaal voetbalnieuws.nos.nl

Programma Eredivisie: PSV start met André Ramalho tegen Vitesse - Het einde van dit Eredivisie-seizoen komt in zicht. Dat is voelbaar aan de spanning bij de duels die dit weekeinde op het programma staan.telegraaf.nl