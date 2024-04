Meloni | Utero in affitto disumano

(Di venerdì 12 aprile 2024) 13.54 "Per decenni cattivi maestri hanno proclamato che la genitorialità era qualcosa di stantio, un concetto arcaico da superare". Così la premieral convegno Per un'Europa giovane. "Tesi che trascinano l'Europa sul precipizio" "Abbiamo raccolto la sfida demografica, l'abbiamo messa al centro, malgrado le difficoltà di bilancio ereditate da gestioni allegre",aggiunge.Sulla natalità "l'Europa deve dare risposte concrete". "L'inè una pratica disumana.Sostengo legge che lo renda reato universale.Figli non prodotto da banco"

Allineata perfettamente con quel che ha detto pochi giorni fa anche Papa Francesco quando ha auspicato che la maternità surrogata venga punita per legge. Anche la premier Meloni la pensa così.