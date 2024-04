Impennata di controlli stradali nella Capitale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 12 aprile 2024) A Roma i militari hanno prodotto di recente ben 150su veicolizona di Ciampino: un blitz sulle strade che hanno portato a circa 250 persone controllate e 150 veicoli. Ad alcuni automobilisti irregolari, militari hanno elevato contravvenzioni relative al codice della strada per un importo di circa 1500 euro e in alcuni casi, 5 per la precisione, anche al ritiro delle patenti di guida. Le violazioni contestate hanno fatto riferimento spesso anche al sorpasso di auto incolonnate al semaforo, guida senza patente e la mancata revisione. Alcuni utenti della strada sono stati sottoposti anche ad accertamenti alcolemici e in alcuni casi sono stati denunciati per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti. L'articolo proviene da Italia Sera.