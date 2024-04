Aria di primavera | è ai domiciliari ma i Carabinieri lo trovano a passeggio per Mondragone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 8 aprile 2024). Sarà stato l’irresistibile fascino dellacon le sue belle giornate di sole, i prati colorati, gli alberi in fiore e con le spiagge che iniziano ad attrezzarsi per la stagione estiva a indurre il 29enne albanese, agli arrestiper resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e furto aggravato in concorso, a evadere per farsi una bella passeggiata per le vie cittadine. Quando idel Reparto Territoriale di, nella mattinata del 7 aprile, nel corso dei controlli di routine eseguiti nei confronti di chi soggiace alla misura detentiva degli arresti, si sono presentati presso l’abitazione del 29enne e bussato alla porta non hanno ricevuto alcuna risposta, hanno immediatamente capito che l’uomo era evaso. Per la pattuglia dei ...